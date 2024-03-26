Матч сборных начнется с минуты молчания в память о жертвах в «Крокусе» Сборные Чили и Франции почтят минутой молчания жертв теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Товарищеский матч между футбольными сборными Франции и Чили начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», передает Europe 1 заявление главы Федерации футбола Франции (FFF) Филиппа Диалло. Встреча состоится в Марселе 26 марта.

Когда происходят такие события, нам нужно проявить солидарность с российским народом. Необходимо отдать дань уважения, учитывая весь ужас случившегося. Будьте уверены, что Федерация футбола Франции полностью солидарна с российским народом и своими российскими коллегами, — отметил Диалло.

Ранее пресс-служба Российского футбольного союза объявила, что товарищеский матч между сборными России и Парагвая отменен в связи с терактом к концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области. Соответствующее решение было принято совместно с Парагвайской футбольной ассоциацией. В РФС добавили, что все болельщики смогут вернуть деньги за приобретенные билеты. Информация о порядке возврата будет размещена дополнительно.

До этого некоторые российские артисты сообщили об отмене или переносе своих концертов в связи с терактом в подмосковном «Крокусе». Среди них были Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Любовь Успенская, Егор Крид, Сергей Жуков, Юлия Паршута, Mary Gu.