Матч ЦСКА и сербского «Партизана» отменили из-за Bayraktar: что произошло Baza: матч ЦСКА и «Партизана» в Турции отменен из-за беспилотников Bayraktar

Фото: IMAGO/Paulius Peleckis/Global Look Press

Товарищеский матч между московским ЦСКА и сербским «Партизаном» не состоится. Почему принято такое решение и кто стал инициатором отмены?

Почему отменили матч ЦСКА — «Партизан»

Игра между российской и сербской футбольными командами должна была состояться 1 февраля в Турции. Московский клуб будет проводить зимние сборы в этой стране во время паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Об отмене поединка с «Партизаном» накануне сообщила пресс-служба ЦСКА в Telegram-канале красно-синих.

«На данный момент матч с „Партизаном“ в этот день не состоится по не зависящим от нас причинам», — отмечается в публикации «армейцев».

В пятницу, 15 декабря, Telegram-канал Baza сообщил, что причиной отмены матча ЦСКА — «Партизан» стали турецкие поставки беспилотников Bayraktar самопровозглашенной Республике Косово.

«Причины эти — поставка турецких беспилотников „Байрактар“ Косово. Президент Сербии Александр Вучич критиковал поставку БПЛА Косово и предупреждал, что это решение повлияет на сербско-турецкие отношения», — пишет ресурс.

Baza добавляет, что в связи с этим футболисты «Партизана» отказались от проведения сборов в Турции. Сербский клуб будет проходить подготовку на Кипре.

Фото: IMAGO/Gonzales Photo/Dejan Obret/Global Look Press

Что известно о поставках Bayraktar в Косово

16 июля текущего года премьер-министр Косово Альбин Курти на своей странице в социальной сети сообщил, что Турция поставила вооруженным силам республики беспилотники Bayraktar.

«Мы пополнили арсенал нашей армии беспилотниками Bayraktar TB2, которые мы как правительство закупили в Турции. За два года правления мы увеличили численность армии более чем на 80%, а бюджет армии — более чем на 100%», — заявлял он.

В декабре 2022 года президент Сербии Александар Вучич осудил намерение Турции поставить беспилотники Bayraktar в Косово.

«Когда турки говорят, что дадут Bayraktar Приштине, это для нас непростая и совсем не хорошая новость, напротив. Мы очень уважаем президента [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана, но это, несомненно, повлияет на наши отношения», — сказал Вучич в интервью телеканалу Pink.

В июне текущего года глава Сербии заявил, что Белград отказался закупать Bayraktar у Анкары, поскольку турецкая сторона поставила беспилотники военизированным Силам безопасности Косово (СБК) в Приштине.

«Турки серьезно вооружали СБК, которые не могут существовать, согласно международному праву. Турки им дали противотанковые ракеты, гаубицы, „Байрактары“. Все это сейчас есть у СБК, „Байрактары“ они до сих пор не поднимали в воздух, им не позволяет НАТО», — указал президент Сербии в эфире Pink.

Имеет ли Турция право поставлять Bayraktar в Косово

Самопровозглашенное Косово в соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН не имеет собственной армии. Несмотря на это, власти в Приштине при материальной поддержке со стороны НАТО ведут модернизацию и обучение СБК с целью их трансформации в полноценные вооруженные силы, что вызывает протесты властей Сербии.

Закон о СБК, утвержденный в декабре 2018 года, предусматривает личный состав численностью 5 тысяч бойцов.

Причины последнего конфликта Сербии и Косово

Конфликт Сербии и Косово в очередной раз обострился в апреле текущего года. В населенной преимущественно сербами северной части республики прошли выборы в местные органы власти. Сербы бойкотировали голосование, победу одержали албанцы при явке около 4%. В регионе произошли протесты, туда направили международные силы безопасности под эгидой НАТО.

В конце мая на севере Косово произошли столкновения между местными сербами и косовским спецназом. В конфликт попытались вмешаться силы контингента НАТО (миссии KFOR). Во время беспорядков, которые вспыхнули у мэрии города Звечан, были ранены почти 100 человек — сербов и натовцев. Президент Сербии Александр Вучич, в очередной раз отправивший военных к границе с Косово, заявил, что власти в Приштине мечтают вовлечь сербов в конфликт с НАТО.

В конце сентября этого года группа вооруженных сербов захватила монастырь Сербской православной церкви в городе Баньска на севере республики и вступила в столкновение с KFOR. Лидер группы и несколько ее членов были убиты, остальные арестованы.

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