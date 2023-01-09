Мать Саакашвили заявила о критическом состоянии сына из-за отравления

Фото: EPA/ZURAB KURTSIKIDZE/ТАСС

Михаил Саакашвили

Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания заявила, что его сын находится в критическом положении из-за отравления. Она выразила надежду, что все те люди, которые принимали участие в его заключении и отравлении будут наказаны, передает Mtavari Arkhi.

Человек отравлен, и пока яд не выйдет из его организма, он будет очень болен, а может и вовсе его не будет. Суды затягиваются, к сожалению, что ему очень вредно. <...> Я надеюсь, что все, кто участвовал в этом незаконном заточении и в таких страданиях и отравлениях его, будут наказаны, — сказала мать политика.

Врачи Саакашвили считают, что вылечить бывшего президента Грузии уже практически невозможно. По их словам, в последнее время Саакашвили сильно похудел, потеряв 42 килограмма, также у него нарушены когнитивные функции и наблюдается полинейропатия. Текущее же лечение неэффективно и только усугубляет состояние Саакашвили. Если самочувствие бывшего президента не улучшится, он может прожить несколько месяцев.

Ранее Саакашвили обратился к руководителю издания Bellingcat (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов) Христо Грозеву с просьбой расследовать его отравление. Он уточнил, что лаборатория в США и известный токсиколог Нью-Йорка доказали факт отравления. Политик также попросил расследовать подозрительные связи Грузии с Россией.