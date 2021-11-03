Мать Саакашвили попросила помощи у Зеленского

Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания обратилась к властям Украины и лично к президенту Владимиру Зеленскому. Она попросила помочь в переправке сына на Украину для лечения. Видеозапись её обращения размещена в Telegram-канале Саакашвили.

Я хочу обратиться к Господину Зеленскому, который не раз и раньше нам помогал. Но, сейчас нам нужна особенно его поддержка и его помощь. Нужно каким-то образом организовать переправку Михаила сюда, в Украину, — сказала Аласания.

По её словам, это необходимо для того, чтобы Саакашвили мог получить «соответствующее лечение, соответствующую заботу и смог как-то выжить».

По словам материи политика, он голодает уже 35-й день. С ним в любой момент может произойти, что угодно, но в Грузии это никого не беспокоит. Единственное, что ему предлагают — лечение в тюремной больнице, где нет ни необходимых специалистов, ни условий.

Саакашвили арестовали 1 октября после пересечения грузинской границы. На родине против него возбуждено несколько уголовных дел. В Тбилиси его неоднократно предупреждали о том, что он будет задержан сразу после въезда на территорию страны. Саакашвили отрицает обвинения и считает себя политзаключённым. После ареста он объявил голодовку.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили категорически заявил, что освобождение Саакашвили и его экстрадиция на Украину исключены. По его словам, если это произойдёт, то правительство республик должно будет уйти в отставку.