Мать рассказала о предсмертных словах умершего от коронавируса сына

https://static.news.ru/photo/fd872a80-7a41-11ea-998c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Grant Falvey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жительница Великобритании Анна Ньяк рассказала, как её 36-летний сын погиб от коронавируса. По её словам, он до самого конца соблюдал меры предосторожности, однако не смог уберечься. Женщина поделилась его последними предсмертными словами.

Его состояние стало крайне тяжёлым. Он не переставал спрашивать меня, когда приедет скорая. Последнее, что он сказал: «Я не выкарабкаюсь, мам», — приводит её слова РИА Новости.

Она отметила, что её сын Эмека работал водителем автобуса. Несмотря на эпидемию, его не обеспечили необходимыми средствами защиты и не проводили дезинфекцию транспортного средства. В конечном итоге мужчина заболел и скончался за короткий срок. Так же, как он, умерли ещё девять сотрудников системы лондонского общественного транспорта.

Ранее NEWS.ru писал что медсёстрам больницы британского Харроу из-за нехватки защитных костюмов пришлось облачиться в мусорные мешки. Фотографии женщин в полиэтилене появились в соцсетях в марте. Журналисты выяснили, что медсёстры сдали положительные тесты на коронавирус. Персонал винит в случившемся руководство, которое не смогло предоставить необходимые маски, шапки и комбинезоны.