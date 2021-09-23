Мать погибшего в катастрофе MH17 упрекнула Киев и ЕС в незакрытии неба

Гражданка Великобритании Элизабет Мейн, потерявшая сына в крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, упрекнула украинские власти и Евросоюз в том, что они позволили гражданскому самолёту выполнять полёт над зоной военного конфликта. Помимо этого, она заявила о претензиях к России, передаёт РИА Новости.

В Нидерландах идут слушания по делу об авиакатастрофе лайнера. Суд предоставил возможность выступить более чем 90 родственникам погибших.

У меня есть претензии к [президенту России Владимиру] Путину, но у меня есть и претензии к правительству Украины за то, что оно позволило самолёту лететь там, а также к ЕС за сговор разрешить рейсу лететь над зоной военного конфликта, — цитирует агентство Мейн.

Дело MH17 — расследование авиационной катастрофы лайнера Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Все находившиеся на борту 298 человек — граждане 10 государств — погибли.

Журналисты проекта Bellingcat доказывали, что самолёт был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года зенитных установок российскими солдатами на границу с Украиной. К похожим выводам пришла и международная следственная группа.

Ранее сообщалось, что решение по делу о крушении самолёта будет вынесено до конца 2022 года.