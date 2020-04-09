Мать описала симптомы коронавируса у младенца

https://static.news.ru/photo/6aae4c76-7ac2-11ea-94cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница английского Ланкашира рассказала о симптомах коронавируса у своей трёхмесячной дочери. По её словам, всё началось 2 апреля, когда у ребёнка поднялась температура до 38,5 градуса.

Женщина позвонила в скорую помощь, ей посоветовали оставаться дома, сообщает The Sun.

На следующий день температура у девочки поднялась до 39,1 градуса, она не могла дышать. На этот раз врачи приехали, увезли ребёнка в больницу. Уже 4 апреля британке сообщили об обнаруженном у её дочери COVID-19. Лечение заняло всего два дня.

Она ещё не до конца оправилась от этого вируса. Я даже не знаю, заразилась ли я сама, поскольку единственный симптом, который у меня проявился — это головная боль. От неё не спасают даже таблетки, — отметила британка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что случай повторного заражения коронавирусом через неделю после выздоровления женщины в Таиланде прокомментировал врач-вирусолог, кандидат биологических наук Николай Контаров. По его словам, возможно, в первом случае имела место врачебная ошибка. Женщина могла страдать от ОРВИ, а позже, после выписки, действительно могла заразиться коронавирусом.