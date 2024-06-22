«101 год вдохновляющей жизни»: мать легендарного Пеле скончалась в Бразилии AP: мать футболиста Пеле скончалась в возрасте 101 года в Бразилии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Селеста Арантес, мать легендарного футболиста Пеле, скончалась в возрасте 101 года в городе Сантуш в бразильском Сан-Паулу, сообщает Associated Press. В больнице она провела восемь дней, причина смерти на данный момент не названа.

Клуб «Сантос», в котором играл спортсмен, выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией. Жизнь женщины представители организации назвали вдохновляющей.

«Сантос» глубоко сожалеет о смерти Селесты Арантес, матери нашего вечного короля. У нее был 101 год вдохновляющей истории жизни. Чернокожая женщина, которая столкнулась с бесконечными невзгодами в жизни ради блага своей семьи, — сказали они.

Сам Пеле умер 29 декабря минувшего года в возрасте 82 лет. Его мать, как уточняется, так и не узнала о смерти сына: последние пять лет она провела в вегетативном состоянии.

Ранее ушел из жизни известный по роли в боевике «Голодные игры» актер Дональд Сазерленд, ему было 88 лет. Это произошло в Майами, после продолжительной болезни. Актер при жизни получил премии «Эмми» и «Золотой глобус» и запомнился фанатам образами злодеев, антигероев, романтических персонажей и наставников. За последнее десятилетие его популярность возросла благодаря роли президента Сноу во франшизе «Голодные игры».