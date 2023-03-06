Мать ценой жизни спасла дочь от кабана В Индии женщина спасла дочь от напавшего на нее кабана и погибла

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Жительница деревни в индийском штате Чхаттисгар спасла дочь от напавшего на нее огромного кабана, сообщает Times of India. При этом женщина погибла.

Кабан напал на 11-летнюю Ринки, когда она с 45-летней матерью работала в поле. Дувасия, так звали женщину, бросилась на помощь дочери, схватила ее и отбросила в сторону. В этот момент кабан сделал рывок вперед и вонзил клыки в ногу женщины. Она попыталась отбиться от него мотыгой.

Кабан запутался в сари индианки и начал колоть ее клыками в попытке освободиться. Дувасия упала на землю, но продолжала бить животное в шею мотыгой. Это продолжалось в течение нескольких секунд, потом кабан упал. Женщина также скончалась от полученных ран. Хотя недалеко от Дувасии были и другие жители деревни, они не успели вмешаться в схватку и помочь женщине.

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