Мать Бута попросила Путина и Байдена вернуть сына на родину

https://static.news.ru/photo/fee86d74-c768-11eb-98d5-96000091f725_660.jpg Виктор Бут Фото: wr1/ZUMAPRESS.com/GLOBAL LOOK PRESS

Мать российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего срок в американской тюрьме, попросила президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена договориться о возвращении её сына в РФ. Об этом говорится в письме Раисы Бут, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Бут приговорён к 25 годам лишения свободы в США по обвинению в незаконной торговле оружием. Половину срока он уже отсидел. Мать россиянина в своём письме к президентам отметила, что ей почти 85 лет. Если Бут проведёт остаток срока в США, то она, скорее всего, уже не дождётся сына. При этом состояние здоровья не позволяет женщине отправиться в Штаты.

Прошу Вас как мать, которая ждёт сына уже много лет: договоритесь как-нибудь между собой, чтобы мой сын мог вернуться ко мне, пока я жива, — написала мать осуждённого.

Бут также попросила лидеров проявить христианское милосердие к семьям россиян, содержащихся в тюрьмах США, и к близким американцев, отбывающих наказание в России.

Ранее стало известно, что Путин и Байден могут обсудить во время саммита в Женеве возможность обмена осуждённых в России американцев на Бута и Константина Ярошенко, отбывающих наказание в США. Это может стать элементом доброй воли в отношениях между двумя странами, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.