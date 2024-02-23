«Мастерски»: в Турции удивились, как Путину удалось подловить Блинкена dikGAZETE: Путин мастерски преподал урок истории Блинкену

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президенту РФ Владимиру Путину удалось ловко подловить госсекретаря США Энтони Блинкена, который рассказал о бегстве своего прадеда из России, пишет турецкая газета dikGAZETE. По словам авторов материала, российский лидер мастерски преподал урок истории американскому чиновнику, который, вероятно, даже не понял, что произошло.

В беседе с журналистом Павлом Зарубиным российский лидер назвал Блинкена «нашим человеком». Ранее госсекретарь США рассказал о том, как «его прадед бежал из России в 1904 году во время еврейских погромов». Глава российского государства настолько мастерски преподал Блинкену урок истории, что американские советники, уверен, даже не поняли, что произошло, — говорится в материале.

Американский политик, сам того не желая, поддержал позицию России по Украине, отметило издание. Президент РФ в свою очередь не упустил возможность пошутить над этим, указали журналисты.

Ранее стало известно, что Путин остался верен своему мнению о том, кто больше предпочтителен для России на посту президента США. По его словам, это Джо Байден, а не бывший глава Белого дома Дональд Трамп.