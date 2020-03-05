На Украине будут проходить мероприятия с запретом массовых мероприятий в связи с распространением в мире коронавируса.
В ближайшее время, к сожалению, мы будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемиологические мероприятия. Мы будем запрещать массовые мероприятия, конференции, спортивные мероприятия, — сказал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Он также отметил, что временно будут закрываться школы для уменьшения скопления людей,
Как ранее писал NEWS.ru, Международный союз велосипедистов (UCI) после совещания с организаторами гонок и спортсменами принял решение пока не отменять соревнования из-за вспышки коронавируса.
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