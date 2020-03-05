https://static.news.ru/photo/02659012-5ed3-11ea-a9dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине будут проходить мероприятия с запретом массовых мероприятий в связи с распространением в мире коронавируса.

В ближайшее время, к сожалению, мы будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемиологические мероприятия. Мы будем запрещать массовые мероприятия, конференции, спортивные мероприятия, — сказал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Он также отметил, что временно будут закрываться школы для уменьшения скопления людей, передаёт «Интерфакс-Украина».

Как ранее писал NEWS.ru, Международный союз велосипедистов (UCI) после совещания с организаторами гонок и спортсменами принял решение пока не отменять соревнования из-за вспышки коронавируса.