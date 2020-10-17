Массовое отравление детей зафиксировано на западе Грузии

В детских садах на западе Грузии произошло массовое отравление. Речь идёт об 11 дошкольных учреждениях, пострадали 70 малышей.
Инцидент произошёл в Озургетском муниципалитете. Как
По данным мэрии, на данном этапе в больницу Батуми помещён только один ребёнок, остальные лечатся дома и некоторые уже чувствуют себя хорошо.
Национальное продовольственное агентство взяло образцы продуктов питания, проводится их лабораторное исследование. В Гурийском центре по контролю заболеваний сообщили, что отравление не может быть связано с питьевой водой, поскольку эти детские сады снабжаются из разных источников.
Ранее NEWS.ru писал, что отец певицы Дианы Гурцкая, Гуде Гурцкая, скончался в Грузии. Ему исполнился 91 год.