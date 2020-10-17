Массовое отравление детей зафиксировано на западе Грузии

https://static.news.ru/photo/cd04c0ae-1139-11eb-95bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В детских садах на западе Грузии произошло массовое отравление. Речь идёт об 11 дошкольных учреждениях, пострадали 70 малышей.

Инцидент произошёл в Озургетском муниципалитете. Как сообщили On.ge в городской управе, в пятницу вечером, 16 октября, симптомы отравления появились у воспитанников одного из детских садов. Позже выяснилось, что то же самое произошло и с детьми, посещающими другие 10 садов. Работу во всех учреждениях приостановили.

По данным мэрии, на данном этапе в больницу Батуми помещён только один ребёнок, остальные лечатся дома и некоторые уже чувствуют себя хорошо.

Национальное продовольственное агентство взяло образцы продуктов питания, проводится их лабораторное исследование. В Гурийском центре по контролю заболеваний сообщили, что отравление не может быть связано с питьевой водой, поскольку эти детские сады снабжаются из разных источников.

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