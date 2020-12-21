Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в Израиле

https://static.news.ru/photo/10213750-4295-11eb-b822-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press

В Израиле началась массовая вакцинация граждан от COVID-19. В первую очередь прививку получат медики, студенты медицинских вузов, представители органов власти и муниципалитетов.

На первом этапе граждане будут прививаться в 10 больницах и центрах вакцинации при больничных кассах. Запись на прививку началась 17 декабря, при этом в Минздраве страны отметили высокую активность граждан.

Это день, который дает новую надежду гражданам Государства Израиль — настоящую надежду на безопасное возвращение к нормальной жизни, — цитирует РИА Новости главу службы общественного здравоохранения Эльрои Прайс, которая сделала прививку одной из первых.

Она заверила сограждан, что вакцина безопасна и эффективна и «ощущение после неё отличное».

После указанных групп населения вакцину получат учителя, воспитатели детских садов, соцработники, а также сотрудники тюрем и заключённые.

Некоторое время назад Израиль получил первую партию вакцины от компании Pfizer. Кроме того, у страны есть соглашения на поставку вакцины ещё с несколькими компаниями, включая Moderna.

Ранее NEWS.ru писал, что первым в стране прививку от коронавируса сделал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Процедура проходила публично с целью показать пример и убедить сограждан в необходимости вакцинации.