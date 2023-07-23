Масштабный сбой произошел в работе Wikipedia

Фото: Sam Flag / Global Look Press

В работе интернет-энциклопедии Wikipedia зафиксированы масштабные сбои, свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Неполадки фиксировались в нескольких странах в воскресенье, 23 июля.

97% пользователей сообщили о проблемах к доступу сайта, неисправности в работе онлайн-энциклопедии отметили еще 3%. Наибольшее число жалоб поступило с территории Великобритании, там зафиксировано более 1,5 тыс. отчетов. Проблемы с функционированием Wikipedia начались около 03:00 часов по московскому времени. Сложности с доступом к ресурсу регистрировались также в Германии, России, США, Финляндии, Швеции, Польши и Франции.

Ранее пользователи нескольких стран пожаловались на сбои в работе мессенджера WhatsApp. По данным сервиса мониторинга отключений популярных интернет-ресурсов Downdetector, проблемы возникли при отправке и получении сообщений. Сайт WhatsApp также функционировал некорректно. Наибольшее число сбоев было зафиксировано в Германии, Нидерландах, Великобритании, Испании, США и Франции.

В июне российские пользователи сообщили о некорректной работе мессенджера Telegram. С неполадками столкнулись жители нескольких регионов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.