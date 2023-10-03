Сотни подозреваемых в терроризме задержали в Турции за менее чем сутки В Турции задержали 928 человек по подозрению в терроризме

Силы безопасности Турции начали крупномасштабную операцию «Герои», сообщил глава Министерства внутренних дел республики Али Ерликая в аккаунте в Twitter (X). В рамках нее были задержаны более 900 человек, подозреваемых в осуществлении террористической деятельности.

В рамках операции «Герои», которая проходит в 64 провинциях, задержаны 928 человек, конфисковано 744 единицы незарегистрированного оружия, — сообщил Ерликая.

Несколькими часами ранее сообщалось о 90 задержанных в рамках спецоперации «Спящая ячейка». По данным турецких средств массовой информации, все они являлись членами Рабочей партии Курдистана, признанной в республике террористической. Операция направлена на уничтожение разведывательной структуры организации в Сирии и ее сети в Турции перед предстоящими выборами. Ерликая уточнил, что к соответствующим мероприятиям привлечены более 13 тысяч силовиков.

Рабочая партия Курдистана взяла на себя ответственность за теракт возле здания МВД в Анкаре 1 октября. Один из террористов подорвал себя, второго нейтрализовали сотрудники полиции. На месте ЧП позднее нашли почти 10 килограммов взрывчатки, ручные гранаты, пистолеты, винтовку и автомат. В результате инцидента пострадали двое полицейских.