Маску для обнаружения коронавируса создали в США

Специалисты Массачусетского технологического института (МIT) представили защитную маску, которая позволяет установить в организме человека наличие коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в статье, размещённой на сайте института.
Маска
Аналогичные датчики были разработаны несколько лет назад, чтобы определять заражение вирусами Эбола и Зика. Разработка Массачусетского технологического института совместно с Гарвардским университетом в будущем может обнаруживать и другие вирусы.
Ранее французские специалисты компания BioSerenity совместно с учёными создали защитную маску, способную нейтрализовать коронавирус. Она может блокировать и уничтожать вирусы, которые передаются воздушно-капельным путём. Устройство является однократно используемым. Его срок действия составляет до 40 часов.
В компании рассказали, что эффективность в уничтожении вируса обеспечивает особый текстильный слой, который уничтожает вирус за счёт использования двух молекул — циклодестрина и четвертичного аммиака.