Маску для обнаружения коронавируса создали в США

Специалисты Массачусетского технологического института (МIT) представили защитную маску, которая позволяет установить в организме человека наличие коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в статье, размещённой на сайте института.

Маска оборудована датчиком, который можно снимать. Он сигнализирует о состояние здоровья носителя. Результат диагностики будет доступен через полтора часа ношения, при этом можно сделать так, чтобы показания были скрыты от окружающих.

Аналогичные датчики были разработаны несколько лет назад, чтобы определять заражение вирусами Эбола и Зика. Разработка Массачусетского технологического института совместно с Гарвардским университетом в будущем может обнаруживать и другие вирусы.

Ранее французские специалисты компания BioSerenity совместно с учёными создали защитную маску, способную нейтрализовать коронавирус. Она может блокировать и уничтожать вирусы, которые передаются воздушно-капельным путём. Устройство является однократно используемым. Его срок действия составляет до 40 часов.

В компании рассказали, что эффективность в уничтожении вируса обеспечивает особый текстильный слой, который уничтожает вирус за счёт использования двух молекул — циклодестрина и четвертичного аммиака.