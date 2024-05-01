Маск заявил, что Зеленскому стоило согласиться на сделку с РФ в Стамбуле Маск: Украине и Западу нужно было согласиться на условия России в Стамбуле

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украине и Западу нужно было соглашаться на сделку с Россией в Стамбуле, считает американский бизнесмен Илон Маск. Таким образом он отреагировал на пост американского миллиардера Дэвида Сакса в соцсети X (Twitter), который написал, что появляется все больше доказательств того, что украинский конфликт мог закончиться еще в 2022 году в Стамбуле.

Сакс подчеркнул, что если б Зеленский согласился на условия Москвы, то Киев мог бы сохранить свою территорию. Запад отверг эту сделку, а сейчас делает вид, что его «давняя» позиция — это урегулирование конфликта путем переговоров, отметил Сакс.

Да, — согласился Маск в комментарии к посту.

Ранее Маск назвал вопрос о взятии Россией под контроль Одессы последним нерешенным в конфликте на Украине. Таким образом глава SpaceX отреагировал на пост издания Zero Hedge в соцсети Twitter (X), в котором приводились слова главкома ВСУ Александра Сырского об ухудшении ситуации на фронте. Предприниматель добавил, что Россия не остановится, пока полностью не возьмет под контроль ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте обострилась. По его словам, российская армия сумела создать значительное преимущество в силах и средствах и добилась тактических успехов.