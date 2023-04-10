Маск заступился перед пользователями за Медведева и его пост по Украине Маск ответил на реакцию пользователей на пост Медведва, что «люди сами должны решать»

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Илон Маск

Американский предприниматель, владелец социальной сети Twitter Илон Маск заявил, что людям следует самостоятельно принимать решения, читая новости. Таким образом он отреагировал на комментарии пользователей по поводу публикации заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева по Украине.

Все новости в определенной степени являются пропагандой. Пусть люди принимают решения сами за себя, — написал Маск на своей странице в Twitter.

Ранее на странице Медведева был опубликован текст на английском языке, в котором политик написал, что Украина никому не нужна, поэтому она исчезнет и ее не станет на планете.

В ответ пользователи стали упрекать Маска в том, что тот «не выполняет санкции» и допускает российских лидеров на свою платформу.

Маск также отметил, что президент РФ Владимир Путин не является его «лучшим другом».

Ранее Маск предположил, что попытки Министерства обороны США удалить посты в Twitter, содержащие секретную информацию об Украине, привлекут еще большее внимание к ней. Как стало известно, Пентагон попытался договориться с руководством Twitter об удалении публикаций, связанных со «слитыми» в Сеть секретными документами.