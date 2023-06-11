Маск усомнился в пользе нового пакета военной помощи США Украине Маск усомнился в пользе нового пакета военной помощи США Украине на $2,1 млрд

Фото: imago-images.de / Global Look Press

Предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск засомневался в целесообразности предоставления военной помощи Вооруженным силам Украины со стороны Пентагона. На своей странице в Twitter под соответствующей новостью он задал вопрос: «Как это заканчивается?» Так бизнесмен отреагировал на выделение Киеву дополнительного вооружения на сумму в $2,1 млрд.

Как это заканчивается? Не желаемым за действительное. Я имею в виду в реальности, — написал Маск.

Многие пользователи в ответ на сообщение Маска призвали прекратить поставки оружия Украине.

Ранее на официальном сайте Пентагона появилась информация о том, что власти США решили предоставить Украине очередной пакет военной помощи общей стоимостью $2,1 млрд. В новый пакет помощи войдут в том числе средства противовоздушной обороны и боеприпасы. В список поставляемого вооружения вошли боеприпасы для ЗРК Patriot, системы ПВО и ракеты HAWK, 105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды, беспилотники Puma и боеприпасы с лазерным наведением. Также в пакет помощи включены услуги по обучению, техническому обслуживанию и поддержке деятельности западного вооружения.