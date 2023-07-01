Маск заподозрил протестующих во Франции в контрабанде оружия

Фото: Aurelien Morissard/XinHua/Global Look Press

Протестующие во Франции могут использовать украденное или незаконно ввезенное оружие, предположил на своей странице в Twitter предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск. Он отметил, что в странах Европы сильно ограничен оборот оружия, однако это не мешает гражданам выходить с ним на протестные акции.

Где они берут все оружие? Личное владение оружием в Европе крайне ограниченно, но все же присутствует. Поэтому большая часть этих пушек, скорее всего, украдена или незаконно ввезена на территорию Франции, — написал Маск.

Массовые беспорядки по всей Франции начались после того, как 27 июня полицейские при проверке на дороге в пригороде Парижа застрелили 17-летнего подростка. Правоохранители заявили, что юноша отказался выполнять их требования. Участники протестов устраивают поджоги автомобилей, зданий полиции и местных властей. В ряде районов на подавление беспорядков брошен спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. В ночь на 30 июня силовики задержали более 600 нарушителей.

На фоне беспорядков президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось экстренно покинуть саммит Евросовета в Брюсселе. Лидер страны отправился в Париж, чтобы провести заседание межведомственной кризисной группы.