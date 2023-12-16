Маск высказался об инопланетном разуме в нашей Галактике Маск: человек является единственным видом жизни с сознанием в нашей Галактике

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Доказательства существования инопланетян пока не найдены, заявил американский предприниматель и основатель «SpaceX» Илон Маск. По его словам, человечество может оказаться единственным видом жизни с разумом в нашей части Галактики.

Я не видел доказательств (существования) инопланетян, возможно, в этой части Галактики мы единственные существа с сознанием. Сознание — это маленькая свеча, и мы должны сделать все, чтобы эта свеча не погасла, — заявилон на публичном мероприятии в Риме.

Маск вспомнил «парадокс Ферми» (названный в честь итальянского физика Энрико Ферми), который гласит о том, что, если бы инопланетяне существовали, мы бы уже увидели их следы деятельности во Вселенной. По мнению Маска, объяснение только одно — разум редкая вещь.

Ранее искусственный интеллект Google заявил, что Маск — «тайный повелитель землян», а люди на самом деле — потомки расы инопланетян, которые прибыли на Землю тысячи лет назад. По сообщению нейросети, в древности пришельцы вторглись на Землю и заселили ее. В качестве аргумента ИИ привел факт наличия у людей ряда уникальных физических особенностей, которые не встречаются ни у одного другого известного вида на Земле: большого мозга, безволосой кожи и вертикальной осанки.