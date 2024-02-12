Миллиардер Илон Маск назвал цензурой возможные попытки помешать распространению интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Решение главы Белого дома Джо Байдена ограничить показ беседы российского лидера с экс-журналистом Fox News в Facebook (деятельность в РФ запрещена) он счел безумием.
Это безумный уровень цензуры! — написал Маск в социальной сети X.
О попытках Белого дома ограничить распространение интервью российского президента ранее сообщил активист Ян Майлз Чон. К настоящему моменту интервью набрало более 172 миллионов просмотров. В рамках беседы российский лидер объяснил историческое происхождение Украины и подробно обозначил причины начала СВО.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что интервью стало месседжем международной аудитории, но власти США не хотят, чтобы его слушали простые граждане. Однако он отметил, что главная задача интервью, состоявшая в том, чтобы главу РФ услышали и увидели, была выполнена.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с главой Белого дома Джо Байденом назвал смехотворным интервью Владимира Путина. По мнению Шольца, российский лидер «всегда говорит много лжи» о причине конфликта с Украиной. Канцлер выразил мнение, что Путин намерен «получить часть территории своих соседей» из империалистических мотивов. Он призвал продолжить поддержку Украины.