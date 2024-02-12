Маск возмутился ситуацией вокруг интервью Путина Карлсону Маск назвал цензурой попытки США помешать распространению интервью Путина

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Илон Маск

Миллиардер Илон Маск назвал цензурой возможные попытки помешать распространению интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Решение главы Белого дома Джо Байдена ограничить показ беседы российского лидера с экс-журналистом Fox News в Facebook (деятельность в РФ запрещена) он счел безумием.

Это безумный уровень цензуры! — написал Маск в социальной сети X.

О попытках Белого дома ограничить распространение интервью российского президента ранее сообщил активист Ян Майлз Чон. К настоящему моменту интервью набрало более 172 миллионов просмотров. В рамках беседы российский лидер объяснил историческое происхождение Украины и подробно обозначил причины начала СВО.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что интервью стало месседжем международной аудитории, но власти США не хотят, чтобы его слушали простые граждане. Однако он отметил, что главная задача интервью, состоявшая в том, чтобы главу РФ услышали и увидели, была выполнена.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с главой Белого дома Джо Байденом назвал смехотворным интервью Владимира Путина. По мнению Шольца, российский лидер «всегда говорит много лжи» о причине конфликта с Украиной. Канцлер выразил мнение, что Путин намерен «получить часть территории своих соседей» из империалистических мотивов. Он призвал продолжить поддержку Украины.