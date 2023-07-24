Маск вернул себе статус богатейшего человека в мире Forbes: Илон Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей планеты

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск вновь поднялся на первое место в списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Он вернул себе лидерство через неделю после того, как опустился на вторую строчку рейтинга. По данным издания, за это время благосостояние Маска увеличилось на $4,1 млрд.

Согласно информации Forbes, в настоящий момент капитал предпринимателя составляет $240,6 млрд. На втором месте оказался владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, который за семь дней потерял $2,8 млрд, и теперь его богатство составляет $234,6 млрд.

В топ-5 также вошли основатель Amazon Джефф Безос, один из создателей корпорации Oracle Ларри Эллисон и основатель Microsoft Билл Гейтс.

Рост капиталов Маска произошел на фоне увеличения стоимости акций его компании Tesla.

Ранее стало известно, что принадлежащая Маску социальная сеть Twitter подверглась масштабным изменениям, в рамках которых логотип птицы сменили на букву Х. Сам домен X.com с 23 июля перенаправляет пользователей на платформу Twitter. До сих пор там лишь отображалась буква X. Сама компания — владелец платформы теперь носит название X Corp.