Маск стал первым человеком в мире, потерявшим $200 млрд

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Илон Маск

Американский бизнесмен Илон Маск стал первым человеком в мире, потерявшим $200 млрд, сообщает Bloomberg. Агентство пишет, что это произошло на фоне падения акций Tesla.

Главный исполнительный директор Tesla Inc. добился первого в своем роде: он стал единственным человеком в истории, который вычеркнул $200 млрд из своего собственного капитала, — говорится в сообщении.

Сейчас агентство оценивает состояние Маска в $137 млрд, отмечая, что пика оно достигло 4 ноября 2021 года — $340 млрд.

Маск был вторым человеком, когда-либо накопившим личное состояние в размере более $200 млрд, преодолев этот порог в январе 2021 года. Он сделал это через несколько месяцев после Джеффа Безоса .