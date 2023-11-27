Маск согласился со словами Нетаньяху о необходимости уничтожения ХАМАС

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Pres

Илон Маск

Владелец американских компаний Tesla и SpaceX, а также социальной сети Twitter (X) Илон Маск согласился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что палестинское движение ХАМАС должно быть уничтожено. Об этом предприниматель заявил в ходе встречи с Нетаньяху в кибуце Кфар-Аза, который подвергся нападению вооруженных палестинцев из ХАМАС. Маск и Нетаньяху также провели совместный прямой эфир в соцсети.

Я посетил кибуц Кфар-Газа с Илоном Маском, чтобы показать ему преступления против человечности, совершенные ХАМАС, — сказал глава израильского правительства в ходе эфира.

Во время трансляции бизнесмен согласился с премьер-министром Израиля, что ХАМАС должно быть уничтожено. Миллиардер добавил, что хотел бы помочь еврейскому государству «демилитаризовать» и «дерадикализовать» сектор Газа после окончания конфликта.

Ранее крупные кинокомпании Sony Pictures, Lionsgate, Paramount, Warner Bros. сообщили, что приостанавливают размещение рекламы в X из-за заявлений Маска о евреях. Организации сочли высказывания миллиардера антисемитскими. Аналогичное решение также приняли Apple, IBM и Walt Disney.

В ответ на это американский предприниматель Илон Маск назвал фальшивыми заявления ряда СМИ о том, что он является антисемитом. Миллиардер написал, что хочет для человечества только лучшего и желает процветающего будущего для всех.