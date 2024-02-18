Маск признал лживость властей США по Украине и СВО Илон Маск поддержал высказывание Дэвида Сакса о лжи Вашингтона про победы Киева

Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Миллиардер Илон Маск в соцсети Twitter (X) признал правоту бизнесмена Дэвида Сакса, высказавшего свое мнение о том, как Вашингтон лжет о ситуации на Украине и о причинах конфликта с Россией.

Точно, — ответил основатель SpaceX в комментариях к посту.

Сакс написал, что США лгут о победах Киева и об усилении НАТО, хотя на самом деле Альянс истощается.

Нам говорят, что нет никакой возможности заключить мир, хотя на самом деле мы отвергли многочисленные возможности урегулировать [ситуацию] путем переговоров, — поделился своей точкой зрения Сакс.

Ранее Илон Маск обвинил США и Европу в том, что они мешают наступлению мира на Украине. Миллиардер уточнил, что переговорам не дает состояться продолжающееся финансирование Киева.

Маск также признался, что американцы даже не представляют всю мощь цензуры в Соединенных Штатах, где правит государственно-промышленный комплекс. Он объяснил преследования Вашингтона тем, что на его платформе Twitter (X) царит свобода слова. Предприниматель подчеркнул, что она является основой демократии, и без нее все будет потеряно. Миллиардер признался, что не знает, как далеко могут зайти американские власти, чтобы его остановить.