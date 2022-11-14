Маск предсказал в будущем встречу с инопланетянами Маск рассказал на саммите G20, что видит в будущем инопланетян и подземные туннели

Фото: ePatrick Pleul/dpa/Global Look Press

Генеральный директор Tesla и владелец Twitter Илон Маск предложил слушателям конференции в рамках саммита G20 свое видение будущего, сообщает портал Tempo.co. По мнению миллиардера, в будущем мир ждут встречи с инопланетянами, подземные туннели и ракетный туризм.

Возможно, мы найдем там инопланетян, которым уже миллионы лет, — сказал он.

Также сообщается, что Джакарта предложила Маску использовать Индонезию в качестве стартовой площадки для его ракеты SpaceX, указав на преимущества расположения рядом с экватором. Но Маск сказал, что хочет видеть ракетные платформы по всему миру, чтобы обеспечить самые быстрые перелеты.

Ранее Илон Маск заявил, что приобретенный им Twitter в ближайшее время будет «делать много глупостей». По его словам, сохранится то, что работает, и изменится то, что не работает.

Также стало известно, что Маск рассматривает возможность сделать доступ к Twitter платным. Пользователям будет предоставлен бесплатный лимит времени, который можно провести в соцсети, после чего сайт предложит оплатить подписку. Нововведение пока находится на стадии изучения: команда должна решить, все ли пользователи будут платить за использование платформы, а также как реализовать задумку бизнесмена.