Маск предрёк Китаю увеличение объёма экономики выше американского уровня

Американский предприниматель и инженер Илон Маск заявил, что экономика Китая может превзойти по объёму американскую в два-три раза. При этом он считает такую динамику позитивной, о чём и высказался на видеоконференции газеты The Wall Street Journal.

США являлись крупнейшей мировой экономикой столько, сколько кто-либо помнит. Сейчас мы находимся в ситуации, при которой китайская экономика может превысить американскую в два-три раза, — заметил миллиардер.

По словам предпринимателя, значительное число представителей власти этой восточной страны росли тогда, когда c КНР «обращались бесцеремонно». Они знали тогда, что экономика Китая «небольшая». Сейчас же ситуация изменилась. Как отметил Маск, производитель электромобилей Tesla, основателем которого он сам является, имеет с Китаем хорошие отношения.

Не хочу, чтобы показалось, будто я поддерживаю всё, что делает Китай, равно как я не скажу, что поддерживаю всё, что делают США или любая другая страна. В целом, я считаю, мы движемся к интересному и новому миру. Нам следует помнить, что все мы — люди, — отметил предприниматель.

Ранее сообщалось, что Илон Маск стал самым популярным иностранцем в России, с такой оценкой выступила американская газета The Washington Post.