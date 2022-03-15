Маск предложил Рогозину 10% дохода с прав на трансляцию поединка с Путиным

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск продолжил беседу в Twitter с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным касаемо вызова президента России Владимира Путина на «поединок за Украину». Бизнесмен назвал российского чиновника опытным переговорщиком и предложил тому 10% дохода от прав на трансляцию «поединка». Ранее Рогозин саркастично прокомментировал вызов Маска цитатой из «Сказки о попе и работнике его Балде» Александра Пушкина.

А вы закалённый переговорщик! Хорошо, вы получите на 10% больше выручки от продажи прав на трансляцию, — написал предприниматель.

Он также приложил картинку с подписью «Выбери своего бойца»: с одной стороны на ней изображён фотомонтаж президента России верхом на медведе, с другой — фотография Маска с огнемётом.

В ответах к посту владелец SpaceX добавил, что президент России «может даже взять на бой медведя».

Накануне Маск опубликовал пост, в котором вызвал Путина на «поединок, ставкой в котором будет Украина». В сообщении были слова на английском, русском и украинском языках, а в комментариях бизнесмен по-русски написал, что почтёт за честь, если президент примет вызов.

Рогозин же в ответ сделал публикацию с подписью «Ты, бесёнок, ещё молоденек. Со мною тягаться слабенек. Это было б лишь времени трата. Обгони-ка сперва моего брата».