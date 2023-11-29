Маск ответил на предложение ХАМАС посетить сектор Газа Маск: пока не готов посетить Газу, так как там «достаточно опасно»

Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что пока не готов посетить сектор Газа, поскольку там «достаточно опасно», Так он отреагировал на приглашение палестинского радикального движения ХАМАС нанести визит в анклав.

Сейчас это кажется немного опасным, но я верю, что процветание Газы в долгосрочной перспективе будет выгодно всем сторонам, — написал Маск на своей странице в социальной сети Twitter (X).

Ранее представитель движения в Ливане Усама Хамдан заявил, что ХАМАС предложило Маску посетить сектор Газа. По его словам, известный предприниматель, приехав в анклав, сможет увидеть масштабы массовых убийств и преступлений, совершенных в отношении палестинцев.

Илон Маск 27 ноября прибыл в Израиль, где встретился с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом. Также он посетил кибуц Кфар-Аза, который считается наиболее пострадавшим от нападения ХАМАС 7 октября. Там Маск согласился с Нетаньяху, что движение ХАМАС должно быть уничтожено. Также Маск и Нетаньяху провели совместный прямой эфир в соцсети. Бизнесмен отметил, что хотел бы помочь еврейскому государству «демилитаризовать» и «дерадикализовать» сектор Газа после окончания конфликта.