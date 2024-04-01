Маск допустил гибель человечества из-за искусственного интеллекта Маск: ИИ может привести к гибели человечества с вероятностью 20%

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Развитие искусственного интеллекта может привести к гибели человечества с вероятностью не более 20%, предположил американский предприниматель Илон Маск, выступая на конференции в Лос-Анджелесе. При этом миллиардер подчеркнул, что, по его мнению, вероятность позитивного сценария больше, чем негативного, передает Business Insider.

Думаю, есть некоторая вероятность, что он приведет к гибели человечества. Возможно, я соглашусь с оценкой британско-канадского ученого, первопроходца в области искусственного интеллекта Джеффри Хинтона, что она составляет примерно 10–20% или что-то около этого, — считает Маск.

Ранее предприниматель предупредил, что нация голландцев вымрет, если уровень рождаемости в стране останется низким. По словам Маска, самая большая проблема сегодня — это коллапс западной культуры и ценностей из-за открытых границ.

Между тем авторы публикации для научного издания The Lancet предположили, что стремительное снижение показателей рождаемости по всему миру толкает мир к опасной демографической катастрофе. Ученые из американского Института показателей и оценки здоровья пришли к выводу, что с текущими тенденциями уже в 2050 году молодежь не сможет прокормить старшее поколение.