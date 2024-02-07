Маск объяснил, почему Зеленскому не задают неудобных вопросов Маск в грубой форме обвинил журналистов в США в заискивании перед Зеленским

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Владимир Зеленский

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter (X) обвинил американских журналистов в заискивании перед президентом Украины Владимиром Зеленским. Предприниматель поставил комплиментарные интервью с украинским лидером в один ряд с оральным сексом, отвечая на твит колумниста Гленна Гринвальда, задавшегося вопросом, почему в беседах с Зеленским обходят неудобные темы.

Честно говоря, им сложно говорить и одновременно делать минет, — написал Маск.

Таким образом Маск ответил Гринвальду, который написал: «Кто эти американские журналисты, которые делали интервью с Зеленским, в которых содержались хотя бы минимально неудобные вопросы».

В октябре Маск выложил в соцсети мем с Зеленским, высмеивающий обращения президента Украины с постоянными просьбами к Западу о военной и финансовой помощи Киеву. На картинке, прототипом которой стал известный мем «Напряженный парень с венами», к герою приделано лицо Зеленского. В Верховной раде в ответ опубликовали проукраинскую адаптацию мема, уже с лицом Маска, обвинив его в распространении российской пропаганды.

В январе Маск поддержал идею Зеленского о проведении мирного саммита по Украине с участием «всех стран мира», уважающих суверенитет и территориальную целостность страны. Маск выразил надежду, что мероприятие состоится, указав, что «пришло время остановить гибель людей в окопах».