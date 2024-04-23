Маск обвинил власти Австралии в цензуре после реакции на теракт в Сиднее Reuters: Маск раскритиковал власти Австралии за цензуру постов о теракте

Фото: IMAGO/Jeffrey Mayer/Global Look Press

Илон Маск

Миллиардер Илон Маск раскритиковал премьера Австралии Энтони Альбанезе после того, как суд обязал соцсеть Twitter (X) удалить видеозапись предполагаемого террористического акта в Сиднее, сообщило агентство Reuters. Предприниматель считает, что решение означает право любой страны контролировать «весь интернет».

Федеральный суд Австралии обязал X временно скрыть видео инцидента, после которого подростку было предъявлено обвинение в терроризме. По версии следствия, он нанес ножевые ранения двум посетителям церкви в Сиднее, а также местному священнику.

В X сообщили, что заблокировали сообщения австралийских пользователей. Но комиссар Австралии по электронной безопасности настоял на том, что следует удалить весь контент, поскольку он демонстрирует явное насилие.

Считает ли премьер-министр, что он должен иметь юрисдикцию над всей Землей? — задался вопросом Маск, имея в виду Альбанезе.

Бизнесмен также задал риторический вопрос о том, что «если ЛЮБОЙ стране разрешено подвергать цензуре контент для всех стран, чего требует австралийский „комиссар по электронной безопасности“, то что может помешать любой стране контролировать весь интернет».

Ранее в христианской церкви в районе Уэйкли в австралийском Сиднее во время проповеди неизвестный мужчина подошел к епископу Мар Мари и ударил его ножом несколько раз в область лица и шеи. Прихожане церкви среагировали быстро и смогли предотвратить дальнейшие действия нападавшего, однако трое из них получили ранения, которые, по данным источника, не являются серьезными.