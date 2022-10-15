Маск обвинил Россию в попытке «убить» Starlink на Украине

Фото: Patrick Pleul/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Американский бизнесмен Илон Маск на своей странице в Twitter заявил, что Россия пытается «убить» Starlink на Украине. Система спутникового интернета может перестать работать, подчеркнул миллиардер, несмотря на все вложенные в нее ресурсы. По словам Маска, остальные системы связи «на фронте уже мертвы».

Starlink — единственная система связи, которая все еще работает на фронте — все остальные мертвы. Россия активно пытается убить Starlink. Для его защиты SpaceX направил огромные ресурсы. Даже в этом случае Starlink все еще может умереть, — заметил предприниматель.

Ранее в SpaceX заявили, что не в состоянии оплачивать дальнейшее обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине. В этой связи в компании попросили Пентагон взять эти расходы на себя.

Накануне Маск подтвердил, что SpaceX больше не может финансировать работу системы спутниковой связи Starlink на территории Украины. Миллиардер написал в Twitter, что всего лишь «следует совету» обматерившего его бывшего киевского посла в ФРГ Андрея Мельника. Тот в нецензурной форме предложил американскому бизнесмену «отстать».