Маск назвал самую большую проблему Китая в долгосрочной перспективе Илон Маск заявил, что Китаю в будущем грозит серьезный демографический кризис

Китай рискует в будущем столкнуться с демографическим кризисом, заявил американский миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети X. По его мнению, это утверждение относится почти к каждому государству в мире.

Демографический коллапс является самой большой проблемой Китая в долгосрочной перспективе, — написал бизнесмен.

Ранее демограф Владимир Тимаков объяснил, что большинство российских женщин остается бездетными не из-за осознанного выбора, а из-за ряда обстоятельств, например, из-за экономических трудностей. По его словам, около 10% россиянок к концу репродуктивного возраста не имеют детей, что является рекордно высоким показателем для страны.

До этого депутат Нина Останина заявила, что инициатива по введению в России налога на бездетность никак не поможет решить демографическую проблему. Она назвала эту идею глупостью и призвала повысить рождаемость в стране с помощью комплекса мер, повышающих качество жизни граждан.

Тем временем председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов считает, что в ближайшие 10 лет человечество перейдет в состояние «общепланетарного вымирания». По его словам, роль семьи как центра «общественного воспроизводства» была сломана.