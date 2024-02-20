Маск назвал главную ошибку Украины с начала СВО Маск заявил об ослаблении позиций Киева из-за отказа от переговоров

Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global look Press

Илон Маск

Правительству Украины следовало пойти на переговоры с Москвой еще в 2022 году, заявил миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети Twitter (X). По его словам, Киев совершил ошибку, отказавшись от мирного урегулирования конфликта. Он согласился с мнением аналитиков о том, что Украине уже ничего не удастся добиться в ходе боевых действий, а ее позиции будут лишь ослабевать.

Да, вопрос заключается в том, сколько человек должны погибнуть, перед тем как [Киев] примет реальность. Мирное соглашение следовало заключить еще год назад. С тех пор тысячи молодых парней погибли ради ничего, а украинские позиции ослабевают день ото дня, — написал Маск.

Отмечается, что комментарий Маска касается заявления видеоблогера, известного под псевдонимом Wall Street Silver. По его словам, Россия уже одержала победу в СВО и планирует оставить себе новые территории, а также Крым. Выделение Киеву финансовой помощи в размере $30 млрд же не повлияет на ситуацию, считает он. Маск согласился с этими заявлениями.

Илон Маск ранее прокомментировал потерю Украиной Авдеевки, заявив, что дальнейшее продолжение боевых действий якобы выгодно России. Он призвал прекратить конфликт и назвал США и Евросоюз помехами для наступления мира.