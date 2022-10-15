«Продолжим финансировать правительство Украины»: Маск о будущем Starlink Илон Маск заявил, что намерен продолжать оплачивать Starlink для Украины

Фото: IMAGO/Sebastian Gabsch/Global Look Press

Илон Маск

Американский миллиардер и владелец компании SpaceX Илон Маск написал на своей странице в Twitter, что продолжит оплачивать систему спутниковой связи Starlink для Украины. Он добавил, что компания несет убытки в то время, как другие корпорации получают деньги налогоплательщиков.

Черт с ним... Хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины, — написал Маск.

Ранее в SpaceX заявили, что не в состоянии оплачивать дальнейшее обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине, и попросили Пентагон взять эти расходы на себя. Накануне Маск подтвердил информацию: он написал в Twitter, что всего лишь «следует совету» обматерившего его бывшего киевского посла в ФРГ Андрея Мельника. Тот в нецензурной форме предложил американскому бизнесмену «отстать».

До этого Маск выразил мнение, что прийти к миру на Украине можно путем проведения повторных референдумов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей под наблюдением комиссии ООН. Предприниматель предложил оставить Крымский полуостров России.