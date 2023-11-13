Маск может выступить на конференции в России EU Reporter: Илон Маск выступит на международной конференции AI Journey в России

Фото: NASA/Bill Ingalls

Американский предприниматель Илон Маск может выступить в России на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey, сообщило европейское издание EU Reporter. По информации его источников, участие Маска в мероприятии может быть связано с недавним анонсом нейросети Grok от компании xAI, которую называют конкурентом ChatGPT.

По данным наших источников, миллиардер и владелец Tesla и SpaceX Илон Маск выступит спикером на международной конференции по ИИ AI Journey 2023, которая пройдет в России в ближайшее время. Также на конференции планируют выступить исследователи из Индии, Китая и других стран, — сообщило издание.

Конференция AI Journey 2023 пройдет 22–24 ноября и будет посвящена науке и последним достижениям в сфере искусственного интеллекта, роли нейросетей в реализации государственных инициатив, развитии бизнеса, а также популяризации технологий среди молодежи. Мероприятие соберет ведущих российских и иностранных экспертов. Илон Маск пока не подтвердил своего участия в конференции.

Ранее член международного комитета Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что стоит прислушаться к Маску, который предрек гражданскую войну в Европе из-за миграционной политики ЕС. По мнению парламентария, американец говорит здравые вещи.