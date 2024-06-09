Маск испугался за Россию Маск назвал тревожным вероятность нападения Запада на Россию

Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Американский предприниматель Илон Маск выразил озабоченность нарративом руководства США о «враждебном отношении к России». Так в соцсети X он отреагировал на высказывания экс-кандидат в президенты США Вивека Рамасвами, который написал, что администрация Джо Байдена и двухпартийная «группа провокаторов» призывают не столько к защите Украины, сколько к «полномасштабной агрессии» против России.

Это очень настораживает, — написал Маск.

Рамасвами предположил, что Белый дом намерен организовать в России смену режима и уже заговаривает о нападении на Москву. Он предложил внимательно вслушаться в то, что говорит Байден и двухпартийная фракция «разжигателей войны на Украине».

Ранее экономист Михаил Хазин допустил, что ключевая задача Запада заключается в том, чтобы свергнуть президента России Владимира Путина с его должности. Именно для этих целей, по его мнению, зарубежные кураторы спровоцировали начало спецоперации. По пояснил, что Москва приняла решение нанести превентивный удар и начать спецоперацию, чтобы не допустить развертывания военного столкновения на территории РФ.