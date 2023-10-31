Маск высказался о желании Зеленского победить «любой ценой» Маск оценил желание Зеленского фразой «Цветок юности не должен гибнуть напрасно»

Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал позицию президента Украины Владимира Зеленского, который стремится достичь победы, не считаясь с потерями. Так, на своей странице в Twitter (Х) миллиардер отреагировал на отрывок из статьи в журнале Time, где неназванный помощник украинского лидера утверждал, что вера Зеленского в победу «граничит с мессианством».

Цветок юности не должен гибнуть напрасно, — написал в ответ на это Маск.

В этой же статье обозреватель Time Симон Шустер писал, что Зеленского разозлили результаты его сентябрьского визита в Вашингтон. Отмечается, что он остался крайне недоволен снижением уровня поддержки со стороны западных стран. Шустер подчеркнул, что глава государства чувствует себя преданным союзниками.

Кроме того, источники журнала рассказали, что зимой стоит ожидать серьезных изменений в военной стратегии Украины, а также серьезных перестановок в команде Зеленского. По словам собеседников издания, необходимо будет уволить как минимум одного министра, а также старшего генерала, отвечающего за контрнаступление, чтобы переложить на него ответственность за проблему ВСУ на фронте.

Как рассказал изданию старший военный офицер ВСУ, в начале октября политическое руководство в Киеве потребовало от армии проведения операции по возвращению Горловки. Ответ от военных командиров пришел в виде вопроса: «Чем?». Офицер пожаловался, что у них нет ни вооружения, ни новобранцев.