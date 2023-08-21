Илон Маск признал «печальную правду» о Twitter Маск допустил неудачу с Twitter (X)

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Илон Маск

Американский бизнесмен Илон Маск допустил, что социальная сеть Twitter (X) не сможет стать «великой» при его руководстве. Он написал на своей странице, что его команда тем не менее приложит все усилия, чтобы появилась хотя бы одна «большая» соцсеть.

Печальная правда состоит в том, что в наши дни нет великих социальных сетей. Мы можем потерпеть неудачу, как многие и предрекали. Но мы приложим усилия, чтобы хотя бы одна [великая соцсеть] существовала, — написал Маск.

Ранее он анонсировал очередное нововведение в Twitter, который после ребрендинга называется X. Теперь пользователи не смогут добавлять других людей в черный список, блокируя им доступ к своей странице. По мнению Маска, такая функция не имеет значения. При этом в Twitter (X) сохранится возможность запрета отправки сообщений нежелательными пользователями.

На прошлой неделе Маск прокомментировал свой несостоявшийся бой с главой Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Марком Цукербергом. По его словам, потенциальный соперник отверг все места для проведения боя, включая дом самого Цукерберга. Владелец Twitter бросил вызов Цукербергу в конце июня, предложив провести бой в октагоне в Лас-Вегасе, предполагаемой причиной стал запуск соцсети Threads, являющейся аналогом Twitter (X).