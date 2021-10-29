Маск для спасения человечества от голода готов продать акции Tesla

Основатель компании по производству электромобилей Tesla и владелец SpaceX миллиардер Илон Маск заявил, что готов потратить часть своих денег на то, чтобы спасти человечество от голода. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По версии журнала Forbes недавно он был самым богатым человеком мира. Состояние Маска на данный момент достигает почти $289 млрд. Во Всемирной продовольственной программе ООН (ВПП) призвали миллиардера пожертвовать средства ($6 млрд) на борьбу с голодом для предотвращения «катастрофы».

Если ВПП может объяснить в этой цепочке твитов, как $6 млрд могут решить проблему мирового голода, я готов сейчас же продать акции Tesla и решить её. Но финансовая отчётность должна быть открытой, чтобы общественность видела, как именно тратятся деньги, — написал Маск.

Ранее Маск раскритиковал новый план налогообложения для миллиардеров и корпоративных гигантов, который был предложен администрацией президента США Джо Байдена. Свою позицию он также изложил в Twitter. Согласно новому плану, миллиардеры будут платить налог на нереализованную прибыль от стоимости таких активов, как акции и облигации.

Один из пользователей Twitter обратил на это внимание. По его словам, в будущем новые правила могут также коснуться обычных людей. Маск согласился с этим мнением.