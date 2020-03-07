В ночь на субботу, 7 марта, на бульваре Леси Украинки в Киеве неизвестные подожгли автомобиль марки Volkswagen.
Пожарные потушили горящую машину, но моторный отсек успел сгореть. Теперь автомобиль не подлежит восстановлению.
Как сообщает «Страна.ua», машина принадлежала сотруднику полиции. Сейчас следователи выясняют причины поджога.
Как ранее писал NEWS.ru, 1 марта на Краснопресненской набережной в Москве загорелся автомобиль, в результате чего движение по двум из четырёх полос пришлось перекрыть.
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