Фото: ДСНС України/facebook.com

Американскому конгрессу в неофициальном порядке сообщили о планах Минобороны США предоставить Украине новую военную помощь. Речь идёт о вооружении на сумму $125 млн.

Об этом со ссылкой на источники в парламенте и одного неназванного чиновника сообщает CNN. По их информации, речь идёт о половине нового транша военной помощи Украине в размере $250 млн....