https://static.news.ru/photo/87420d36-615a-11ea-b583-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

Ситуация с коронавирусом вынудила авиакомпанию Марокко Royal Air Maroc приостановить полёты в итальянские города Милан и Венецию.

Как сообщает марокканское агентство MAP, все рейсы отменяются с 8 марта.

В феврале в Италию пришла эпидемия коронавируса. Число заразившихся на 8 марта достигло 5883 человек. Инфекция унесла жизни 233 пациентов.

Как сообщил писал NEWS.ru, лоукостер «Победа» в марте — апреле сократит на 39% частоту полётов в Италию. Решение принято из-за снижения спроса.