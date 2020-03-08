Ситуация с коронавирусом вынудила авиакомпанию Марокко Royal Air Maroc приостановить полёты в итальянские города Милан и Венецию.
Как сообщает марокканское агентство MAP, все рейсы отменяются с 8 марта.
В феврале в Италию пришла эпидемия коронавируса. Число заразившихся на 8 марта достигло 5883 человек. Инфекция унесла жизни 233 пациентов.
Как сообщил писал NEWS.ru, лоукостер «Победа» в марте — апреле сократит на 39% частоту полётов в Италию. Решение принято из-за снижения спроса.
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