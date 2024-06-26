Политолог сравнил нового генсека НАТО с агентом Смитом из «Матрицы» Марков о Рютте: все генсеки НАТО одинаковые, как мистер Смит из «Матрицы»

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Марк Рютте

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, как и все его предшественники на этом посту, похожи на агента Смита из фильма «Матрица», заявил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, они ничем друг от друга не отличаются, и каждого можно с легкостью заменить в случае необходимости.

Он будет точно таким же, как и прежний. Это все не политики, а функционеры, высокопоставленные переговорщики. Они как мистер Смит из фильма «Матрица». Все одинаковые, взаимозаменяемые, — написал Марков.

Политолог подчеркнул, что Североатлантический альянс является сообществом подчиненных США, а не союзом суверенных государств, поэтому все ключевые решения принимаются в Вашингтоне. Эксперт отметил, что, хотя в уставе Блока есть место для плюрализма, пока эта возможность не реализовалась, а чиновники НАТО выполняют приказы Белого дома.

Ранее Сергей Марков заявлял, что построение евразийской системы безопасности будет одним из главных новых направлений российской внешней политики. По его мнению, это будет «что-то вроде формирования ОБСЕ, но не в Европе, а во всей Евразии» и эти предложения сейчас, видимо, разрабатываются в координации с предложениями КНР в области безопасности для Евразии.