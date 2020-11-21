Маркл нарушила протокол королевской семьи, раскрыв переписку с отцом

https://static.news.ru/photo/8f9efd8c-2c01-11eb-8657-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл Фото: Fortune/Keystone Press Agency/Global Look Press

Супруга принца Гарри Меган Маркл ввязалась в новый скандал. Так, герцогиня Сассекская заявила, что передала авторам книги «В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи» конфиденциальную информацию.

По её словам, она сама отдала журналистам письма, адресованные её отцу Томасу Марклу. Данная переписка датирована 2018 годом. Другими словами, Меган Маркл нарушила протокол королевской семьи, который запрещает раскрывать детали личной переписки, пишет KP.RU.

Известно, что отношения Маркл с отцом испортились после того, как родитель дал несколько скандальных интервью. В частности, Томас Маркл был возмущён тем, что его не пригласили на свадьбу дочери. Отец герцогини отмечал, что королевская семья и вовсе его игнорирует.

Как заверяют адвокаты Меган Маркл, она хотела избежать попадания откровений своего отца в книгу. Поэтому герцогиня Сассекская и решила обнародовать письма, дабы продемонстрировать общественности их истинные отношения с родителем.

В настоящее время супруга принца Гарри ждёт судебных разбирательств с информационным агентством, которое опубликовало переписку. Она сможет выиграть дело, если докажет, что является единственным автором писем.

Ранее NEWS.ru писал, что Меган Маркл поссорилась с принцем Гарри и уехала в Мексику, чтобы побыть в одиночестве.

Источники, приближённые к паре, утверждают, что причиной ссоры стали выборы нового президента США. В частности, Маркл активно выступала за кандидата от демократов Джо Байдена.