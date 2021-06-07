Мария Захарова назвала Twitter информационным монстром

Фото: Thiago Prudencio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Евгений Бугров NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук стал «врагом Украины». При этом в эфире украинского «5 канала» он отвёл ему политическое будущее.

Медведчук на моих глазах из более-менее заинтересованного человека в Украине превратился в полном понимании этого слова во врага Украины. Я думаю, деньги и характер [причина этого], характер — он слушает...