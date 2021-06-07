Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Twitter информационным монстром после блокировки в соцсети аккаунта президента Нигерии Мухаммаду Бухари. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Захарова
Информационный монстр, даже очень привлекательный, не может диктовать государству не своей регистрации, как ему жить, как трактовать исторические события, какие фильмы смотреть и какую музыку слушать. Иначе вместо свободы слова появляется диктатура приватизированной свободы слова, — отметила дипломат.
Она указала, будто Twitter подумал, что президент Нигерии знает историю Нигерии «не так», как соцсеть.
Посчитала и просчиталась. Нет теперь такой соцсети в Нигерии, пока власти Нигерии не посчитают иначе, — подчеркнула Захарова.
Ранее стало известно, что социальная сеть Facebook пересмотрела своё решение по бессрочной блокировке аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа, который к настоящему моменту не имеет возможности пользоваться сервисом уже два года. Заявление указанного характера обнародовали сотрудники пресс-службы американской компании.