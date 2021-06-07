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Мария Захарова назвала Twitter информационным монстром

23:46, 05 июня 2021
Фото: Thiago Prudencio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Twitter информационным монстром после блокировки в соцсети аккаунта президента Нигерии Мухаммаду Бухари. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Захарова напомнила, что Нигерия начала блокировку Twitter после того, как соцсеть заблокировала Бухари.

Информационный монстр, даже очень привлекательный, не может диктовать государству не своей регистрации, как ему жить, как трактовать исторические события, какие фильмы смотреть и какую музыку слушать. Иначе вместо свободы слова появляется диктатура приватизированной свободы слова, — отметила дипломат.

Она указала, будто Twitter подумал, что президент Нигерии знает историю Нигерии «не так», как соцсеть.

Посчитала и просчиталась. Нет теперь такой соцсети в Нигерии, пока власти Нигерии не посчитают иначе, — подчеркнула Захарова.

Ранее стало известно, что социальная сеть Facebook пересмотрела своё решение по бессрочной блокировке аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа, который к настоящему моменту не имеет возможности пользоваться сервисом уже два года. Заявление указанного характера обнародовали сотрудники пресс-службы американской компании.

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