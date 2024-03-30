Бутина заявила о праве Минска судить обвиняемых в теракте в «Крокусе» Бутина: Минск имеет право судить террористов после гибели белорусов в «Крокусе»

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/Global Look Press

Мария Бутина

Белоруссия, где разрешена смертная казнь, имеет право на правосудие над совершившими теракт в «Крокус Сити Холле» после гибели граждан республики в Подмосковье, заявила депутат Госдумы РФ Мария Бутина в эфире телеканала «Беларусь 1». Она допустила, что компетентные органы уже начали переговоры на эту тему.

Я достаточно хорошо осведомлена о вашем законодательстве, в том числе о смертной казни, которая присутствует. В данном случае это — убийство двух и более лиц, поэтому вы имеете ровно такое же право на суд над этими людьми, как и Российская Федерация, — разъяснила депутат.

Она добавила, что сейчас наверняка идут переговоры о том, чтобы подозреваемые были переданы белорусскому правосудию. Она предложила подождать и посмотреть, чем закончится дело.

Обвиняемые в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» в случае отмены моратория на смертную казнь смогут подать апелляцию на соответствующий приговор, предположил ранее адвокат Вадим Багатурия. Юрист не исключил, что в таком случае от момента оглашения приговора до его исполнения пройдет два-три года. Он пояснил, что пока обвинительный приговор, в том числе предусматривающий смертную казнь, не пройдет все судебные инстанции, его не исполнят.