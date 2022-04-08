Марин Ле Пен пообещала стать «президентом для всех французов»

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, занимающая второе место в предвыборной гонке, пообещала повысить уровень безопасности в стране и стать президентом «для всех французов». Об этом политик заявила в ходе обращения к нации, пишет РИА Новости.

В ходе этой кампании я решила не занимать партийной позиции, чтобы быть полезной всем и обратиться к вам непосредственно. Я продолжу это делать, если вы решите по результатам второго тура, без каких-либо исключений я буду президентом для всех французов, — сказала Марин Ле Пен.

Кандидат в президенты Франции призвала всех, кто не голосовал в первом туре за действующего президента Эммануэля Макрона, голосовать за неё.

Французский лидер Эммануэль Макрон набрал 28,5% голосов избирателей в первом туре выборов в президенты. За лидера правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен проголосовали 24,2% граждан.

Ранее лидер французской партии «Народный республиканский союз», кандидат в президенты на выборах в 2017 году Франсуа Асселино заявил, что президентские выборы во Франции станут последними для главы крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в случае проигрыша. По его словам, Ле Пен больше не будет баллотироваться на пост президента.